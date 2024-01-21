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الأحد، 21-01-2024 12:53 م

الدفاع المدني: وفاة شخص بصعقة كهربائية في مأدبا وإصابة 9 بسبب حريقين في إربد وعجلون

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الوكيل الإخباري - قال ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبة، إنه تم خلال عطلة نهاية الأسبوع، التعامل مع عدد من الحوادث المُتفرقة، التي نتج عنها وفاة شخص وإصابة 9 آخرين. اضافة اعلان


وأضاف الخطاطبة، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع وفاة شخص في محافظة مأدبا، جراء صعقة كهربائية أثناء إجراء أعمال صيانة داخل منزله، وعملت كوادر الإسعاف على إخلاء الوفاة لمستشفى النديم الحكومي.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع حريق شبّ داخل شقة بالطابق الأول في عمارة مكونة من 5 طوابق في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون، وعملت فرق الإطفاء على إنقاذ وتأمين 6 أشخاص من داخل العمارة لمنطقة آمنة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم لمستشفى الإيمان الحكومي.

وتعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حريق شبّ في خيمة بمنطقة حكما، ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة، وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.

 




 

 


 

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