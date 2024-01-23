مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الإخباري - أكدت شركة مياه اليرموك، رفع مستوى الجاهزية لكامل كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي والظروف الجوية المرافقة والتي تؤثر على المملكة، بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال (اربد ، جرش ، عجلون ، المفرق) والويتها.

اضافة اعلان

وقالت الشركة في بيان لها إن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وأن أي تعديل يطرأ نتيجة أي عطل فني يتسبب في توقف الضخ أو الإخلال ببرنامج التوزيع سيتم الإعلان عنه مباشرة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.



ودعت المواطنين إلى اعتماد رقم الشكاوى الموحد (117116 ) لشكاوى المياه والصرف الصحي.



وجددت الشركة دعوتها للمواطنين لتفقد الخزانات وصلاحية "الطواشات" حفاظاً على المياه من الهدر، ومما يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، وخاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو وجود "طواشات" تالفة.

كما دعت المواطنين إلى عدم شبك مزاريب الاسطح على شبكات الصرف الصحي الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع المياه العادمة للشوارع والتسبب بمكرهة صحية