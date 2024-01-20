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الوكيل الاخباري
 

انطلاق أولى رحلات خط نقل مباشر من عمان لتلفريك عجلون

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السبت، 20-01-2024 11:40 م

انطلاق أولى رحلات خط نقل مباشر من عمان لتلفريك عجلون

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الوكيل الاخباري - انطلقت، يوم أمس الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون.

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وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وقعت اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) لدعم السياحة الداخلية، عبر استحداث خط نقل مباشر من عمان إلى تلفريك عجلون والعودة، بأسعار مخفضة.

 

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