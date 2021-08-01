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الأحد، 01-08-2021 06:48 م

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا في الفترة بين 1 حزيران حتى 24 تموز

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الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا، 2378 مخالفة لمنشآت، و1055 لأفراد، خلال الفترة من 1 حزيران/يونيو إلى 24 تموز/يوليو.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم مخالفة 276 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و75 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1665 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

إضافة إلى تحرير 253 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و74 مخالفة لتقديم الأرجيلة داخل صالات مغلقة و13 مخالفة لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.

 




 

 


 

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