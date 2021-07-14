الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل اغلاق مدرسة خاصة بعمان

وزارة التربية: التعليم بالمدارس الخاصة وجاهيا 100%

دودين عبر الوكيل: توجه حكومي نحو عملية رقابية ووقائية صارمة

الاوقاف تواصل فعاليات مبادرة التماسك المجتمعي بالمفرق

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا الحريق المأساوي

العراق يتجه إلى الإغلاق الشامل إثر تصاعد إصابات كورونا

وزير الأشغال يلتقي رئيس سلطة إقليم البترا

تفاصيل جديدة حول منشور الفيسبوك الذي تسبب بفصل طالبة من الجامعة الأردنية

الضمان : صرف مستحقات بدل التعطل اعتباراً من الخميس

الأرصاد تحذر من موجة حارة جداً

الأربعاء، 14-07-2021 07:48 م

الصناعة والتجارة: تحرير 1644 مخالفة لأوامر الدفاع

w



الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا (للفترة الأول من حزيران وحتى الثالث عشر من تموز 1644 مخالفة.

واشارت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إلى مخالفة 210 منشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و58 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1060 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

اضافة اعلان


كما جرى تحرير231 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و50 مخالفة لتقديم الأرجيلة داخل صالات مغلقة و8 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.

وتوزعت المخالفات على 92 محل أدوات منزلية وكهربائية 190 كوفي شوب و122 مطعما شعبيا و96 محل ملابس و882 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.

وبحسب البيان، قامت الجهات الرقابية بزيارة 83115 منشأة خلال تلك الفترة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تفاصيل اغلاق مدرسة خاصة بعمان

220219175330949584322

وزارة التربية: التعليم بالمدارس الخاصة وجاهيا 100%

720211415410707836009

دودين عبر الوكيل: توجه حكومي نحو عملية رقابية ووقائية صارمة

7202112232841983416571

الاوقاف تواصل فعاليات مبادرة التماسك المجتمعي بالمفرق

w

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا الحريق المأساوي

f

وزير الأشغال يلتقي رئيس سلطة إقليم البترا

أخبار متعلقة
الخصاونة

رئيس الوزراء يوعز بمضاعفة الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع

720211222653670845818

الحكومة : تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز

620212019056337062880

تحرير 1318 مخالفة لأوامر الدفاع خلال حزيران

6202128152517709280856

رئيس الوزراء يؤكد على عودة الموظفين للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من الغد

7202024191914680973921

تعديل الحظر الليلي بالاردن بعد 4 ايام وهكذا سيكون الحظر بعيد الاضحى

d-469-اخبار-الاردن-مخالفة-6-محال-تجارية-لم-تلتزم-التسعيرة-الحكومية-في-المفرق

43 مخالفة لمنشآت وأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع