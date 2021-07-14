الصناعة والتجارة: تحرير 1644 مخالفة لأوامر الدفاع



الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا (للفترة الأول من حزيران وحتى الثالث عشر من تموز 1644 مخالفة.



واشارت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إلى مخالفة 210 منشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و58 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1060 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

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كما جرى تحرير231 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و50 مخالفة لتقديم الأرجيلة داخل صالات مغلقة و8 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.



وتوزعت المخالفات على 92 محل أدوات منزلية وكهربائية 190 كوفي شوب و122 مطعما شعبيا و96 محل ملابس و882 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.



وبحسب البيان، قامت الجهات الرقابية بزيارة 83115 منشأة خلال تلك الفترة.