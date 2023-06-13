مخيم إربد يحتفل بالأعياد الوطنية وزفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - احتفلت مؤسسات المجتمع المدني في مخيم إربد، اليوم الثلاثاء، بالأعياد والمناسبات الوطنية وزواج سمو والأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد.



وقال قائد أمن إقليم الشمال، العميد الدكتور تامر المعايطة، إن الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية هو محطة مهمة لتعظيم قيم الوحدة الوطنية التي كانت الأساس الراسخ لبناء الوطن وانطلاقه نحو النهضة ومجابهة العاديات والتحديات وهو ما يستدعي من الجميع الحفاظ على المنجز الوطني.

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