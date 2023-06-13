جمعية العمل البيئي تحتفل بالأعياد الوطنية وزفاف ولي العهد



الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية العمل البيئي في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأعياد الوطنية، وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته الفعالية، أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تعد محطات مضيئة لأبناء الوطن لمستقبل مشرق، واستذكار مسيرة الإنجازات التي حققها الوطن بقيادته الهاشمية.



وأشار العجارمة أن المحافظة على البيئة أصبحت محور اهتمام جميع المستويات، لافتا إلى ضرورة أن تكون برامج التوعية البيئية مشتركة بين جميع الجهات الخاصة والحكومية، خاصة أن المحافظة على البيئة تخدم جميع الأجيال ولا تقتصر على جهة معينة.

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