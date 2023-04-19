الأربعاء 19-04-2023
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الأربعاء، 19-04-2023 07:17 ص

مدعوون للمقابلة الشخصية في الصحة - أسماء

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة أسماؤهم أدناه والذين اجتازوا الامتحان التنافسي بنجاح التواجد في مديرية الموارد البشرية الطابق التاسع في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الامير حمزة في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية وذلك بموجب أحكام المادة (۱۳) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية (٢٢٠٢ - ٢٠٢٧).

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- ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد
- احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات (سارية المفعول) وقلم حبر جاف أزرق
- كل من لا يحضر المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفا.
الاسماء:

 









 




 

 


 

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