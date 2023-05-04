وزارة الأوقاف: تسليم كافة تصاريح الحج

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة إن كافة التصاريح تم تسليمها لأصحابها والبالغ عددها 8 آلاف تصريح مؤكداً على تسليم نحو 4500 تصريح لحجاج فلسطين. اضافة اعلان





وأضاف الدقامسة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن نهاية شهر أيار الحالي سيعلن موعد انطلاق أول رحلة حج لهذا العام من الأردن.



وحول تراحع 500 شخص عن تأكيد التسجيل لأداء مناسك الحج هذا العام نوه أن الوزارة عوضت هذه الحصة من خلال قبول أشخاص بحسب الترتيب حيث كانوا من مواليد شهر تموز ولغاية شهر كانون الأول من عام 1950.



وانتهى موعد استلام تصاريح الحج للأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار في 1 نيسان الماضي