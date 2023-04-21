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الجمعة، 21-04-2023 10:20 ص

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر السعيد

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الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر السعيد في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

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وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خطبة العيد في ساحة المدينة الرياضية بعمان، داعيا الى المحافظة على ميثاق الإيمان الذي عقد في شهر رمضان المبارك والاستمرار بالالتزام بالعبادات والابتعاد عن المعاصي .


وهنأ وزير الأوقاف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي تأتي بعد إتمام فريضة الصيام.


وقدم الوزير في بداية الخطبة التهنئة للمسلمين بهذه المناسبة التي تأتي بعد شهر الصيام وهي فريضة وركن من أركان الإسلام. وقال إن يوم عيد الفطر مدعاة للفرح وإدخال السرور إلى القلوب، مؤكدا أنه في مثل هذه الأيام المباركة نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، مشيرا إلى مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في قلوبنا جميعا والتي تحظى برعاية هاشمية .


ودعا الدكتور الخلايلة إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بالتراحم بين أبناء المجتمع الواحد، وإخراج صدقة الفطر، مشيرا إلى فضائل التسامح بين الناس ولا سيما في هذا العيد المبارك.


 




 

 


 

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