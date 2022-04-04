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الإثنين، 04-04-2022 12:00 م

مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة

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الوكيل الإخباري - واصلت مديريات الشباب والمراكز التابعة لها تنفيذ أنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وصحية وجاهيا وعبر تطبيق "زووم".

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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الشباب، اليوم الاثنين، نفذ مركز إعداد القيادات الشبابية عبر وسائل الاتصال المرئي، برنامج "الريادة المجتمعية"، بمشاركة 25 شابا من العاملين مع الشباب.


ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال الريادة المجتمعية وخلق بيئات الابتكار، إضافة لإكسابهم الاتجاهات والسلوكيات الايجابية، والارتقاء بمستوى التفكير الإبداعي والريادي والابتكار للقيادات الإشرافية.


وأشار مدير مركز إعداد القيادات الشبابية عدنان العجارمة إلى أهمية البرنامج للمشاركين وتعريفهم بمفهوم الريادة المجتمعية، والعمل مع الرياديين وأصحاب المشاريع.


ونفذ مركز شابات كفرسوم، حملة لزراعة الاشجار، بالتعاون مع مديرية زراعة لواء بن كنانة، بهدف تعزيز اهمية الزراعة، وذلك ضمن سلسلة الانشطة والبرامج التي ينفذها المركز من أجل زيادة رقعة المساحات الخضراء، إضافة الى نشر الوعي بأهمية زراعة الاشجار والتمسك بها، وتوعية الاجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة.


كما عقد مركز شباب البترا بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية جلسة نقاشية حول فيروس كورونا، بمشاركة 20 شابا من اعضاء المركز.


واختتم مركز شباب ساكب فعاليات معسكر انماط الحياة الصحية، بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية (15- 17)عاما، واستمر ثلاثة أيام، وتناول العادات اليومية التي تساعد على الشعور بالنشاط والصحة، إضافة الى قلة الاجهاد والتوتر التي تقلل من خطر الاصابة بالأمراض.


ونفذ مركزا شباب وشابات عجلون بالتعاون مع مركز الرحمة والايادي البيضاء، وجمعية عرجان، احتفالا بيومي الكرامة والأم، تضمن العديد من الفقرات الفنية قدمها طلبة المراكز من ذوي الاحتياجات الخاصة.


كما عقد مركز شباب الحمراء عبر تطبيق زووم، ورشة عمل حول "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تمكين الشباب"، اشتملت التعريف باللجنة الملكية وأهدافها وعدد اعضائها وبرامجها وخططها والتوصيات التي اقترحتها اللجنة، إضافة الى الخطط التي تستهدف الفئات العمرية المهمة ومناقشة مخرجاتها بما يخص الشباب.


ونفذ مركز شباب عي التابع لمديرية شباب الكرك وبالتعاون مع مدرسة كثربا الثانوية للبنين، بطولة تنس الطاولة، بمشاركة 20 شابا، وذلك ضمن محور الشباب والصحة.

 




 

 


 

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