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السبت، 05-03-2022 04:15 م

العواد: على الحكومة ضبط الأسواق وفوضى الأسعار.. والإجراءات التخفيفية تأثيرها محدود

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الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، السبت، الحكومة بوضع معايير ملزمة للبنوك وشركات التمويل لتأجيل الأقساط أو جدولتها من دون المساس بالصفة المالية للمقترضين، وتمديد فترات السماح بالتراخيص الرسمية من مختلف المؤسسات الحكومية لقطاع المطاعم.اضافة اعلان


وقال، إن تأثير الإجراءات الحكومية التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي محدود وغير مجد بشكل مباشر للقطاع التجاري"، داعياً لإيجاد إجراءات تراعي ضعف الحركة التجارية وتراجع نسب الإقبال على منتجات المطاعم والحلويات بأنواعها بحسب المملكة.


وأضاف العواد، أن "الحكومة مطالبة بضبط الأسواق المحلية وفوضى الأسعار، ووضع حزمة من السياقات الداعمة للمطاعم كقطاع متضرر وبقوة من جائحة كورونا وحتى الآن، من خلال الرقابة على أسعار مدخلات الإنتاج (الجملة)".


وأشار العواد أن "القطاع "المطاعم الشعبية" والحلويات لا يستطيع تحمل المزيد من الخسائر، فالإغلاقات والأوضاع تتجه نحو "الانهيار والإفلاس"، والقدرة باتت محدودة للتشغيل وحتى الإنتاج لهذا القطاع مما سينعكس بشكل مباشر على واقع سوق العمل والتشغيل، وكذلك الأداء المالي منخفض ولا يوجد قوة حقيقية للمنافسة وحتى العمل".


 




 

 


 

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