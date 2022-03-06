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الأحد، 06-03-2022 01:18 م

اختتام برنامج مهاراتي بالمراكز الشبابية في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - اختتمت في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الزرقاء، الفعاليات التدريبية لبرنامج مهاراتي 2022 المجموعة الأولى، والذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة أجيال السلام.

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وشارك في البرنامج 150 شاباً وشابةً من مراكز شباب وشابات الظليل، والزرقاء النموذجي، والامير محمد، والرصيفة، وبواقع 30 مشاركاً من كل مركز شبابي.


وقال مدير شباب الزرقاء الدكتور خالد العموش، إن البرنامج يهدف إلى تنمية وصقل مهارات الشباب لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات وخدمة مجتمعاتهم ووطنهم من خلال اكسابهم المهارات الحياتية الأساسية واظهار أهميتها في حياتهم، وتضمن المهارات المالية ومهارات الابتكار الاجتماعي وهي مهارات ضرورية لتطوير قدرات الشباب ومهاراتهم لسوق العمل.


وتضمن البرنامج التدريبي، الذي نفذ عبر تقنية الاتصال المرئي، تدريبا للمشاركين على المهارات الحياتية الأساسية والتي تتضمن مهارات إدارة وتقدير الذات، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي، والمهارات الاجتماعية، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، وبناء فريق العمل وتحديد الأهداف، ومهارات الثقافة المالية، إضافة الى مهارات العمل المشترك والابتكار الاجتماعي.


وأشار العموش الى ان البرنامج اشتمل في يومه السادس والأخير نشاطاً وجاهياً حمل عنوان "الرياضة من أجل السلام"، بهدف تعزيز قيم المحبة والسلام والتماسك الاجتماعي بين المشاركين من خلال أنشطة رياضية مشتركة تسهم بصقل وترسيخ المهارات الحياتية التي تم التدريب عليها خلال البرنامج.


وأكد أن برنامج مهاراتي يعد من البرامج ذات القيمة المضافة للشباب، نظراً للمحتوى التدريبي المميز والذي يلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم، ويسهم برفدهم بالمهارات الأساسية ليكونوا قادرين على الإسهام بتنمية مجتمعاتهم، ودخول سوق العمل والمنافسة، وخصوصاً في ظل تضمين المحتوى التدريبي المهارات المالية ومهارات الابتكار الاجتماعي.


 




 

 


 

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