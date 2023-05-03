مديرية أمن وحماية المطارات تنفذ تمريناً أمنياً

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية أمن وحماية المطارات، اليوم الأربعاء، تمريناً أمنياً، بمشاركة وحدة مكافحة الإرهاب 71 والأجهزة الأمنية العاملة في مطار الملكة علياء الدولي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن محمد درويش السواعير ومدير أمن وحماية المطارات العميد الركن عوض الطهاروة.



واشتمل التمرين على عمليات أمنية تحاكي تهديدات لأمن الطائرات والمطارات، وأفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات، وتطبيق إجراءات العمل القياسية للتعامل مع هذه التدخلات من خلال إنشاء مركز لإدارة الأزمة وتأمين منطقة آمنة لتخليص الرهائن والحفاظ على سلامة المسافرين وإخلاء المصابين.



وجاء التمرين الذي يهدف إلى تطوير قدرات مرتبات أمن وحماية المطارات والأجهزة الأمنية وتأهيلهم من خلال تفعيل آلية عمل مشتركة، للتعامل مع أي تهديدات أمنية من شأنها أن تمس أمن وسلامة المسافرين والعاملين داخل الطائرات والمطارات.

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