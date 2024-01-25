الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها

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الخميس، 25-01-2024 10:53 م

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها

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الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام اليوم الخميس، تحذيراتها للتعامل مع المنخفض الجوي القادم والذي من المرتقب أن يبدأ تأثيره على المملكة غدًا الجمعة.

ودعت المديرية في تحذيراتها إلى الالتزام بالسلوك الآمن واتباع توصياتها المنشورة، وأبرزها، الانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب الكثيف.

كما نبهت من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تشكل الغبار في الطرق الصحراوية، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري الاودية والسيول وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيرًا على الأقدام.

وشددت على ضرورة تثيبت المقتنيات فوق أسطح البنايات والممتلكات الخارجية لتجنب تطايرها، والتأني أثناء قيادة المركبات تفاديًا لحوادث السير.

ونوهت المديرية إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة.

واكدت على المواطنين والسكان عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحدة 911 اذا دعت الحاجة.

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