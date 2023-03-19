مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية السائدة

الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على تحذيراتها السابقة خلال الأحوال الجوية السائدة، خاصة في ظل تعمق المنخفض الجوي الليلة ويوم غد.



وحذرت المديرية من تجمع المياه، وارتفاع منسوبها في عدد من المناطق التي قد تشهد هطولاً غزيراً للأمطار، داعية الى الابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية، وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية بالمركبات أو سيراً على الأقدام.



كما أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة التأني عند القيادة واتباع قواعد السير، في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الرياح المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



وأهابت مديرية الأمن العام بضرورة الاستخدام الآمن للمدافئ، وتهوية المنازل بين الفتره والأخرى، منعاً للحوادث الناجمة عنها مثل الاختناق بفعل نقص الأوكسجين أو انبعاث الغازات، أو التسبب بالحرائق، مؤكدة على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

اضافة اعلان