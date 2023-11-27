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مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

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الإثنين، 27-11-2023 08:35 ص

مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الأمن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد.

وأكدت على الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

كما حذرت من تدني مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق، مهيبة بالسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة في ظل هطول الأمطار.

كما أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.

وشددت المديرية على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.

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