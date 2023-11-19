الدفاع المدني ينقذ عددا من الأشخاص داهمتهم مياه الأمطار في معان - فيديو

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان تعاملت هذه الليلة في منطقة الشوبك مع مداهمة مياه الأمطار لمنازل ومحاصرة ساكنيها، كما أخلت سائق مركبة بعد محاصرة مركبته بمياه الأمطار، وتم تأمينهم جميعا إلى مواقع آمنة مبينا أن جميعهم بحالة صحية حسنة .



وكانت مديرية الأمن العام دعت المواطنين الى الابتعاد عن أماكن تشكل السيول والتجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام في حال ارتفاع منسوب المياه .

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