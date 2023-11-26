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الأحد، 26-11-2023 03:02 م

الأمن: القبض على 19 تاجراً ومروجاً ومطلوباً بـ 12 قضية نوعية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 12 قضية نوعية وحملات أمنية أُلقي القبض خلالها على 19 تاجراً ومروجاً ومطلوبا للمخدرات.

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وأبرز تلك القضايا كانت ضمن لواء الرمثا إذ تم التعامل مع قضيتين نوعيتين في القضية الاولى ضبطت خمسة كيلو غرامات ونصف بحوزة تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات عنه وضبطه والتحقيق معه وعرضه بيع الكيلو غرام الواحد ب 25 الف دينار ، فيما القي القبض في القضية الثانية على تاجر آخر للمخدرات وبحوزته 35 كف حشيش و6000 حبة مخدرة. 


وفي محافظة المفرق وعلى إثر جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المطلوبين في مناطق المحافظة ، فقد نفذت حملة امنية مشتركة دوهمت خلالها اماكن الاشخاص المطلوبين من المروجين، إذ افضت الحملة لالقاء القبض على اربعة اشخاص من المطلوبين والمروجين وضبط بحوزتهم ما مجموعه 18 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة و ثلاثة أسلحة نارية.


وفي العاصمة تم التعامل مع اربع قضايا نوعية :
-في القضية الاولى جرى بعد جمع المعلومات حول احد تجار المخدرات، مداهمته والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال وكفان حشيش .
-فيما القي القبض في القضية الثانية على تاجر آخر للمخدرات وضبط بحوزته 20 كف حشيش .


- وفي وسط عمان القي القبض على مروجين اثنين في القضية الثالثة بعد مراقبتهما وضبط بحوزتهما 7 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة و 129 غم من الكرستال المخدرة.


-وفي آخر قضايا العاصمة جرت مداهمة منزل تاجر للمخدرات والقي القبض عليه وضُبط بحوزته 9 كفوف حشيش و 3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان .

وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع قضيتين جرت في الأولى مداهمة منزل تاجر للمخدرات استخدم منزله لتخزين المواد المخدرة المهربة وبعد إلقاء القبض عليه ضبط داخل مخبأ سري في المنزل 49 كف حشيش و 35 الف حبة مخدرة ، فيما القي القبض في القضية الثانية على تاجر للمخدرات من جنسية عربية وبحوزته 35 ألف حبة مخدرة .


في البادية الوسطى وبعد مراقبة وجمع المعلومات حول تاجر للمخدرات ومن المصنفين بالخطرين جدا ، تم التأكد من قيامه برفقة شخصين آخرين بنقل كمية من المواد المخدرة بواسطة احدى المركبات إذ تمت ملاحقته وإلقاء القبض عليه ومن معه بعد محاولة الفرار وضبط داخل المركبة على 10 كفوف حشيش .


وفي محافظة الزرقاء تم التعامل مع قضيتين، الأولى في لواء الرصيفة القي القبض خلالها على تاجر للمخدرات وبحوزته 3 كفوف حشيش و 2500 حبة مخدرة ، فيما دوهم في القضية الثانية مروجان اثنان من تجار المخدرات وضبط بحوزتهما 10 الآف حبة مخدرة و 12 كف حشيش .


وجرت إحالة القضايا كافة للمدعي العام لمحكمة امن الدولة.


 




 

 


 

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