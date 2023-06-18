الملكية للأفلام تعرض فيلم "قلب الفراشة " بمسرح مركز إربد الثقافي

الوكيل الاخباري- عرضت الهيئة الملكية للأفلام وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد اليوم الأحد، فيلما خاصا بالأطفال فوق 10 سنوات بعنوان "قلب الفراشة "على خشبة مسرح مركز اربد الثقافي، بحضور طلبة من مدرستي ذكريات الطفولة، والبتيل الأساسية.

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الفيلم باللغة الليتوانية ومترجم إلى اللغة العربية والإنجليزية، ومدته 108دقائق، وتدور أحداثه حول قصة الطفل "جيوزاباس"، وهو صبي مميز للغاية ولديه سر كبير، قلبه محمي بقبة زجاجية ودروع سميكة.



ويتمحور عالم "جيوزاباس"، حول منزل مهجور يقوم بتربية الحشرات، وفي يوم من الأيام تنتقل فتاة جديدة للعيش في المدينة تدعى "روغيلي" وعندها تنقلب حياة جيوزاباس رأساً على عقب، ويتغلب على مخاوفه من الحشرات ويصبح منفتحا على العالم بفضل "روغيلي"، بعدها يؤمن بمقولة أن الصداقة تصنع العجائب.



يشار إلى أن الفيلم حاز على عدة جوائز من بينها أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان بروكسل للأطفال السادس عشر، وأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان السينما الدولي حول ذوي الإعاقة في ليون، وأفضل فيلم في مهرجان بانتالا آلبوراش.



وجرى ترشيح الفيلم للجائزة الفضية لأفضل ممثل، ومصور سينمائي ومكياج وتصميم أزياء وإخراج فني، في حفل توزيع جوائز السينما الليتوانية، كما شارك الفيلم في العديد من المهرجانات العالمية.