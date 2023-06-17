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السبت، 17-06-2023 06:38 م

الامن : القبض على قاتل عشريني بالأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف مصدر أمني ، مساء السبت ، عن ضبط كوادر البحث الجنائي في إربد، قاتل شاب عشريني في منطقة كريمة بالأغوار الشمالية .

فيما توفي شاب عشريني، مساء أمس الجمعة، إثر إصابته بعيار ناري أطلق عليه خلال اندلاع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة كريمة بالاغوار الشمالية. 

وقال مصدر أمني لـ" الوكيل الإخباري" تم اخلاء الوفاة والسيطرة على المشاجرة .

وبيّن أنه تم فتح تحقيق بالمشاجرة.

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