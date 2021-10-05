مديرية شباب مادبا تطلق مبادرة سياحتنا ثروة

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب مادبا، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة "سياحتنا ثروة" والتي جاءت بمناسبة إعلان مادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022.



وقال مدير شباب مادبا خالد مصطفى، إنّ المبادرة التي، تستمر ثلاثة أيام، ويشارك بها 20 شابا، تهدف إلى تسليط الضوء على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة وتعزيز دور الشباب في المجال السياحي مضيفا أنها جاءت كباكورة عمل مشترك بين مديريتي الشباب والسياحة.

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