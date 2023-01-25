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الأربعاء، 25-01-2023 06:37 م

مدير الأحوال: لا يمكن تزوير الهوية الأردنية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش أنه لا يمكن تزوير البطاقة الشخصية (الهوية) في الأردن.

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وقال العموش، خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يتم التعامل مع حالة أو حالتين لتقديم وثائق مزورة سنويا، وهناك حالة الآن لدى القضاء.

 

وأضاف أن البطاقة الشخصية (الهوية) لا يتم إصدارها إلا عن طريق بصمة اليد أو بصمة العين، مشددا على أن الهوية مزودة بنظام حماية كبير وعلامات أمنية تميزها.

 

وشدد العموش أنه في حال ضبط هوية مزورة فإنه يتم تحويل الحالة إلى مديرية الأمن العام وإجراء المقتضى القانوني.

 




 

 


 

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