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الإثنين، 23-08-2021 07:25 م

مدير الأمن العام: تعاون أكبر مع نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة

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الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، السبت، نقيب المحامين مازن ارشيدات وأعضاء مجلس النقابة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الطرفين وبما يخدم إجراءات سير العدالة والتقاضي.

وقال اللواء الحواتمة، إن "مديرية الأمن العام تسعى إلى أداء مهامها في بيئة قانونية تتسم بالشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق الأمن مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع بشكل عام".

وبين أنه "وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون وتواصل أكبر مع النقابة وفتح آفاق أوسع خاصة مع الإدارات التي تمس عملهم بشكل مباشر كإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التنفيذ القضائي، والقضاء الشرطي، والمراكز الأمنية المختلفة بما يمكنهم من القيام بواجبهم بكل يسر ويساهم بتسريع عملية التقاضي".

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