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الثلاثاء، 23-08-2022 04:15 م

مدير الأمن العام يفتتح مشروع التوسعة والتحديث في مديرية العمليات والسيطرة (911)

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة مشروع التوسعة والتحديث في القيادة والسيطرة (911)،داخل مديرية الأمن العام اليوم.

وأكّد اللواء الحواتمة خلال زيارته لمديرية العمليات والسيطرة،  أهمية الدور الذي تجسده المديرية ، في الربط والتنسيق بين وحدات الأمن العام وتشكيلاته، وكحلقة وصل ما بين الأمن العام والمؤسسات الوطنية والخدمية كافة.

وأشاد الحواتمة بعمل المديرية وجهود منتسبيها، في تلبية نداء المواطنين وخدمتهم، وتعزيز التنسيق والتكامل خلال العمليات والواجبات اليومية والطارئة كافة.

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واستمع اللواء الركن الحواتمة بحضور مساعده للعمليات والتدريب إلى إيجاز، قدَّمه مدير مديرية العمليات والسيطرة ، بيَّن خلاله أبرز الواجبات والمهام والخدمات التي تُقدم ، وأهم الانظمة العاملة فيه لتلقي البلاغات والاستجابة لها، وأنظمة الرقابة الآلية والطائرات المُسيّرة، وتقنيات التواصل الحديثة التي تم إدخالها إضافة إلى التوسعة النوعية لغرف العمليات بما حقق قفزة نوعية في تجويد الخدمات المقدمة  . 

 

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