مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الإحتفال الذي اقامته المديرية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة .

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وأكد مفتي الأمن العام في كلمة له خلال الاحتفال على المعاني السامية التي تحملها هذه المناسبة الدينية الجليلة والمراحل العظيمة التي مر بها تاريخنا الإسلامي والدلالات الهامة والكبيرة للهجرة النبوية الشريفة.



واختتم كلمته بالدعاء إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله والأسرة الهاشمية الماجدة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وحضر الاحتفال كبار ضباط مديرية الأمن العام وعدد من مرتباتها.