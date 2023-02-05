مدير الأمن العام يلتقي السفير الهولندي في عمّان

الوكيل الإخباري -

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التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه اليوم، السفير الهولندي في الأردن هاري فيرفاي ، وبحثا سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة التي تخدم منظومة العمل الشرطي والأمني بين البلدين الصديقين.وأكد اللواء المعايطة، أن مديرية الأمن العام تسعى دائماً إلى تعزيز تعاونها المشترك مع نظيراتها من الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الأردن وهولندا لتطوير الأداء الشرطي ورفع قدرة جهاز الأمن العام في مكافحة الجريمة ولا سيما المستحدثة منها.واشاد بمستوى التعاون بين مديرية الأمن العام والسفارة الهولندية ، في كل ما يتعلق بتطوير الأداء الشرطي وتمكين العلاقة بين جهازي الأمن في البلدين الصديقين، آملا أن يكون هذا اللقاء بوابة للمزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات وعقد الدورات التدريبية المشتركة في مختلف المجالات الأمنية والشرطية.ومن جانبه اشار السفير الهولندي هاري فيرفاي إلى أنّ الأردن حقق مكانة متقدمة من خلال توفير مظلة أمنية عصرية ، وهو ما يُلاحظ في طبيعة ومستوى الخدمات الشرطية والإنسانية التي توفرها مديرية الأمن العام الأردنية للمواطنين وضيوف الأردن مؤكداً على السعي لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين جهاز الامن في البلدين الصديقين .