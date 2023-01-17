احباط محاولتي تهريب مخدرات وضبط 280 ألف حبة مخدرة - صور

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات أحبطوا محاولتي تهريب للحبوب المخدرة في قضيتين منفصلتين .ففي القضية الأولى تابع فريق تحقيقي خاص معلومات وردت للادارة عن قيام شخص من جنسية عربية بتجهيز احدى مركبات الشحن واخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها ، إذ تمكن الفريق من تحديد المركبة وضبطها والشخص المشبوه وبتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على 270 الف حبة مخدرة أخفيت في مخبأ سري في جسم المركبة أُعدَّ لتلك الغاية وبوشر التحقيق معه لتحديد المكان المنوي تهريبها اليه .وفي القضية الثانية وفي احد المعابر الحدودية جرى القاء القبض على احد الأشخاص فور وصوله للمعبر بعد ان وردت معلومات عن قيامه باخفاء كمية من الحبوب المخدرة بجسم المركبة لتهريبها لدولة مجاورة ، وبتفتيش المركبة عُثر على 10 آلاف حبة مخدرة أُخفيت داخل إحدى القطع الميكانيكية في المركبة.