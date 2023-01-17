الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 10:13 ص

احباط محاولتي تهريب مخدرات وضبط 280 ألف حبة مخدرة - صور

b84d555b-1094-4f8d-b2ba-467ea5d1e713


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات أحبطوا محاولتي تهريب للحبوب المخدرة في قضيتين منفصلتين .اضافة اعلان


ففي القضية الأولى تابع فريق تحقيقي خاص معلومات وردت للادارة عن قيام شخص من جنسية عربية بتجهيز احدى مركبات الشحن واخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها ، إذ تمكن الفريق من تحديد المركبة وضبطها والشخص المشبوه وبتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على 270 الف حبة مخدرة أخفيت في مخبأ سري في جسم المركبة أُعدَّ لتلك الغاية وبوشر التحقيق معه لتحديد المكان المنوي تهريبها اليه .

وفي القضية الثانية وفي احد المعابر الحدودية جرى القاء القبض على احد الأشخاص فور وصوله للمعبر بعد ان وردت معلومات عن قيامه باخفاء كمية من الحبوب المخدرة بجسم المركبة لتهريبها لدولة مجاورة ، وبتفتيش المركبة عُثر على 10 آلاف حبة مخدرة أُخفيت داخل إحدى القطع الميكانيكية في المركبة.






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020229205431138302570

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

b457113a-نظام-فوترة-إلكتروني-تعبيرية

المستشفيات الخاصة تنظم لقاء توعويا حول نظام الفوترة والربط الالكتروني

وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

4 (1)

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

فلوس 2

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

53056

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

أخبار متعلقة
7470e21b-95cc-467b-af86-c0e4858811ec

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

0L5A0163

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

الامن

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

main_image5e286c7873177

استشهاد 3 رجال أمن وإصابة 5 ومقتل مشتبه به وضبط 8 خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح

2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)

سلطة وادي الأردن: تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله لـ18%

12202217191927659471454

إصابة بمشاجرة في مأدبا