مدير الأمن العام يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان السيدة اوزرا زيا والوفد المرافق لها .



وبحث الطرفان سبل تعزيز أواصر التعاون وبما يسهم في تطوير أجهزة إنفاذ القانون في البلدين الصديقين.



وأكَّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على عمق العلاقة الطيبة التي تجمع جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين، والتي تأتي امتداداً لعمق العلاقة الطيبة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة.



وبيَّن مدير الأمن العام، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون المثمر .

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