الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

اختتام مسابقة هالت برايز في جامعة العلوم والتكنولوجيا

فاعليات في الكرك تؤكد أهمية إطلاق برامج لتشغيل الشباب

بحث التعاون بين مجلس محافظة جرش والوطنية للتدريب والتشغيل

المعايطة : مديرية الأمن العام ماضية في التصدي لآفة المخدرات

كيف تتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت؟

اليرموك: التنسيب لمجلس التعليم العالي برفع نسبة البرامج غير العادية

المركزي: الحكومة استدانت 5.5 مليار دينار وسددت 4.1 مليار دينار في 2022

ناشط في رعاية الحيوان يوضح حول الكلب الذي هاجم طفلة امس - فيديو

الإثنين، 27-02-2023 06:04 م

مدير الأمن العام يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

r


الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان السيدة اوزرا زيا والوفد المرافق لها .

وبحث الطرفان سبل تعزيز أواصر التعاون وبما يسهم في تطوير أجهزة إنفاذ القانون في البلدين الصديقين.

وأكَّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على عمق العلاقة الطيبة التي تجمع جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين، والتي تأتي امتداداً لعمق العلاقة الطيبة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة.

وبيَّن مدير الأمن العام، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون المثمر .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220236165058172037022

اختتام مسابقة هالت برايز في جامعة العلوم والتكنولوجيا

220232217532721983550

فاعليات في الكرك تؤكد أهمية إطلاق برامج لتشغيل الشباب

2202322172918633363062

بحث التعاون بين مجلس محافظة جرش والوطنية للتدريب والتشغيل

2202319172859360217770

المعايطة : مديرية الأمن العام ماضية في التصدي لآفة المخدرات

0L5A0229

الحكومة تكشف مهام وصلاحيات مجلس الاستثمار

9hAwyvXmQ44VVlnN8lcWgNL2r34n0osNDecPslxy

اليرموك: التنسيب لمجلس التعليم العالي برفع نسبة البرامج غير العادية

أخبار متعلقة
92021415110865652476

الأمن العام: ضبط 6 مروجين وتجار للمخدرات في 3 قضايا نوعية - صور

5

قطر تجدد دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

file (1)

القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة في محافظة الزرقاء

الامن

الأمن يكشف غموض مقتل شقيقين في الطفيلة قبل أيّام

الأمن العام

إدارة مكافحة المخدرات تنشر نتائج الجهد المبذول في أسبوع

file

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة والرؤية الافقية في رأس النقب 50 متراً