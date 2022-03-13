الاتحاد النوعي: أسعار الأعلاف ترفع أسعار الدواجن 10% بالأسواق المحلية

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة



أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة من 5 إلى 10% في الأسواق المحلية.

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وأوضح أبو دقر في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسبة 40% والتي تشكل 70% من تكاليف الإنتاج .



وقال أن سعر الدجاج المذبوح ارتفع من 1.60 قرشا إلى 1.75 قرشاً للكيلو .



وأضاف أبو دقر أن الدجاج الحي (النتافات) ارتفع سعره من 1.20 قرشا حيث وصل سعره إلى 1.40 قرشا للكيلو ، في حين وصل سعر كيلو الدجاج المستورد المجمد إلى دينارين بسبب ارتفاع اسعار الشحن .



ونوه أبو دقر أن المواطنين يستهلكون ما معدله 700 ألف طير دجاج يومياً، مؤكداً في الوقت ذاته ان الانتاج المحلي والمخزون من الدجاج يكفي السوق المحلي .





