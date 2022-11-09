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الأربعاء، 09-11-2022 01:44 م

مدير الجمارك: مستعدون لحركة المسافرين إلى قطر

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة استعداد الدائرة للتعامل مع حركة المسافرين المتوجهين إلى قطر من الأردن أو الدول العربية المجاورة لحضور بطولة كأس العالم 2022.

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وقال القضاة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم تتم مخاطبة الجمارك بهذا الشأن حتى الآن، إلا أن كوادر الدائرة متواجدة على المعابر الحدودية وعلى أتم الاستعداد لتسيير العمل.


وأضاف أنه لا يوجد أي مانع في تمديد العمل على المعابر الحدودية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


والمنطقة على موعد مع استضافة أكبر حدث كروي على الإطلاق نهاية الشهر الجاري، باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ الدول العربية.

 




 

 


 

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