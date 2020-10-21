الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

نقيب أصحاب المدارس الخاصة : خصم الـ 15% لن يؤثر على رواتب المعلمين

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الأربعاء، 21-10-2020 03:02 م

نقيب أصحاب المدارس الخاصة : خصم الـ 15% لن يؤثر على رواتب المعلمين

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، الأربعاء، إن قرار خفض نسبة 15% من الأقساط المدرسية يشمل أولياء الأمور الملتزمين بدفع الرسوم المدرسية.

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وأضاف لـ "المملكة" أن "الأهالي الذين حصلوا على خصومات مسبقة بنحو 20% أو أكثر، لن يحصلوا على خصم الـ 15% المقررة أخيرا".


وأشار الصوراني إلى أن "الفكرة من الخصم لتشجيع الأهالي على تسديد التزاماتهم للمدارس الخاصة"، لافتا النظر إلى أنه "حتى اللحظة لن يؤثر هذا الخصم على رواتب المعلمين أو العاملين في المدارس الخاصة".


وتابع أن "الخصم الجديد هو لغاية نهاية الفصل الدراسي الأول لبقاء هذا الفصل للتعليم عن بعد".


 




 

 


 

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