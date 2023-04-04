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الثلاثاء، 04-04-2023 08:54 م

مدير زراعة إربد يتفقد مشاريع زراعية بلواء بني كنانة

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الوكيل الإخباري - تفقد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبوعرابي اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع الزراعية العاملة في لواء بني كنانة للإطلاع على سير العمل فيها.

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وقال أبو عرابي إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يتم خلالها تفقد المشاريع الزراعية العاملة وتلمس الإحتياجات والصعوبات التي تواجه المزارعين والعاملين، إضافة إلى تفقد احتياجات مواقع العمل.


وأكد أن مديرية الزراعة تحرص على الارتقاء بالقطاع الزراعي في محافظة إربد ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا تدخر جهدا في سبيل تذليل التحديات التي تواجه المزارعين في سبيل أن يبقى القطاع الزراعي رافدا للأسواق المحلية بأفضل المنتجات وبأقل التكاليف الممكنة.


وثمن أبو عرابي جهود العاملين في المواقع والمشاريع الزراعية المختلفة، وحرصهم على ديمومة العمل بالشكل الأمثل رغم صعوبة العمل خلال شهر رمضان المبارك.


وشملت الزيارة مشتل عقربا الحرجي ومحطة جلجلا الحرجية، والبيت البلاستيكي التدريبي في لواء بني كنانة، وجمعية اللوزيات في منطقة خرجا.

 




 

 


 

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