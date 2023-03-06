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الإثنين، 06-03-2023 03:32 م

توقيف أشخاص خلال مداهمة لضبط آبار مخالفة في الرمثا - صور

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الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، مداهمة أمنية في لواء الرمثا، لردم آبار مخالفة تبيع كميات مياه ضخمة من المياه.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه تم توقيف عدد من الأشخاص على إثر المداهمة والمخالفات التي تم ضبطها.

 

وفي التفاصيل، أشارت إلى أنه تم ضبط عدد من الآبار المخالفة في لواء الرمثا ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم ضبط وردم عدد من الآبار المخالفة التي تقوم بسحب كميات ضخمة من المياه وبيعها بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وبرك ضخمة وصهاريج وتم توقيف عدد من الأشخاص أثناء عملية المداهمة. 

 

وأوضحت الوزارة أن الجهود المتواصلة لحملة لضبط الاعتداءات بإسناد من وزارة الداخلية تحقق نتائج مرضية وإيجابية وفاعلة خاصة وأن الحملات المتواصلة تستهدف جميع المناطق في المملكة التي فيها اعتداءات على مصادر المياه وتحويل المعتدين الى القضاء.

 

كما أكدت أن التنسيق على أفضل المستويات بين مختلف الوزارات والأجهزة الرسمية والأمنية لإزالة الاعتداءات خاصة وأن هذه الاعتداءات تستنزف معظم حصص مياه الشرب المخصصة للمواطنين حيث تم المباشرة بفصل خطوط الكهرباء المسحوبة لتشغيل هذه الآبار وحاول بعض الأشخاص إعاقة الاعمال المطلوبة حيث سارعت كوادر مديرية الأمن العام بالتعامل معهم وتوقيف عدد منهم وبعد ذلك تم استكمال المباشرة بردم جميع الآبار المخالفة من قبل الكوادر الفنية المختصة وازالة الخطوط المسحوبة من هذه الآبار. 

وثمنت الوزارة الجهود الفاعلة من قبل وزارة الداخلية وكذلك مديرية الأمن العام وقوات الدرك معربة عن شكرها الجزيل لنشامى مديرية الأمن العام وشركة كهرباء إربد والدفاع المدني على جهودهم التي استمرت لساعات طويلة لازالة هذه الاعتداءات.

 

وشددت على أن تعاون المواطنين وإبلاغهم هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذه الجهود التي تسير مع جهود رسمية أخرى فيما يتعلق بحماية كافة مقدرات المياه والصرف الصحي من كل مستهتر أو عابث بالحقوق المائية.

 

وتابعت الوزارة أن الادعاء العام الأردني ينظر حاليا في العديد من قضايا الاعتداءات ليتم إحالتها إلى القضاء الأردني العادل لإقرار العقوبات الخاصة وفق احكام القانون للاعتداء على مصادر المياه.







 

 




 

 


 

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