مدير عام الخدمات الطبية يتفقد مستشفى اللطرون العسكري

الوكيل الاخباري- قام مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، بعمل جولة تفقدية لمستشفى اللطرون العسكري في جنوب عمان و مستشفى الأمير هاشم بن الحسين في محافظة الزرقاء .

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‏واستمع العميد الطبيب زريقات خلال جولته إلى إيجاز قدم من قبل مدير مستشفى اللطرون العسكري العقيد الطبيب محمد أبو زيد ومدير مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العميد الطبيب محمد العدوان تم خلاله بيان مدى الإستعداد والجاهزية لمواجهة اي ظروف طارئه، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



وثمن العميد الطبيب زريقات الجهود المبذولة من قبل مرتبات المستشفيات للإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية والنوعية المقدمة للمرضى.



وفي نهاية الزيارة التقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بعدد من المراجعين واطلع على واقع الخدمة الطبية المقدمة لهم واستمع إلى احتياجاتهم.

