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السبت، 10-09-2022 09:18 ص

الخدمات الطبية تعقد ورشة عمل تثقيفية عن قانون المسؤولية الطبية والتوثيق الطبي

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الوكيل الاخباري- استكمالا لرؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية في تطبيق معايير الجودة العالمية ومن باب الحرص على تقديم خدمات طبية نوعية ذات جوده عالية، عقدت ادارة مدينة الحسين الطبية برعاية المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية العميد الطبيب ماجد الهباهبه ورشة عمل تثقيفية تحت عنوان" المسؤولية الطبية وأهمية التوثيق الطبي "من أجل حماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة.

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تضمنت ورشة العمل اعطاء عدة محاضرات نظرية من قبل رئيس دائرة امن الخدمات الطبية الملكية والمستشار القانوني للخدمات الطبية الملكية ورئيس شعبة الجودة والتفتيش حيث تم  خلال الورشة شرح قانون المسؤولية الطبية وابعاده وأهمية التوثيق الطبي للملف الطبي الخاص بالمرضى.


وأكد العميد الطبيب ماجد الهباهبة على أهمية تشخيص حالة المريض وكيفية علاجه والتزام مقدم الخدمة بالقواعد المعنية ذات العلاقة ضمن معايير خاصه إضافة للعوامل والظروف التي تسبق عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية والصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.     


حضر الورشة مدراء المستشفيات و رؤساء الدوائر والاختصاصات  التابعة للخدمات الطبية الملكية.


 




 

 


 

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