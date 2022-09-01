كلية الخدمات الطبية للمهن المساندة تحقق نتائج متميزه في امتحان الشامل

الوكيل الإخباري- حقق تلاميذ وتلميذات كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة نتائج مميزة في إمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في الدورة الصيفية 2022.

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وقالت آمر الكلية العقيد ممرضة منيرة حجازي أن نسبة النجاح الإجمالية بلغت ١٠٠%، في تخصصي القبالة وتكنولوجيا الأشعة التي تقدم بها ٤٠ تلميذا وتلميذة.



كما أثنت العقيد حجازي على أداء التلاميذ والتلميذات المشرف الذي يرتقي بمخرجات العملية التعليمية التي تنعكس آثارها على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



واضافت العقيد حجازي ان الهيئتين الإدارية والتدريسية يشكلان أنموذجاً مميزاَ في البذل والعطاء بما يحاكي طموحات الخدمات الطبية بالإرتقاء بمستوى العاملين فيها فنياً و علمياً.



يشار الى أن الكلية ترفد مديرية الخدمات الطبية الملكية بِ ١٤ تخصصاً من تخصصات المهن الطبية المساندة.

