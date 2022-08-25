الحوسبة الصحية تنظم محاضرة حول المعلوماتية الصحية

الوكيل الإخباري - نظمت شركة الحوسبة الصحية، يومي الأحد والأربعاء الماضيين محاضرة لنحو 70 طالبة من طالبات كلية الأميرة منى للتمريض/ الخدمات الطبية الملكية، حول المعلوماتية الصحية والملف الصحي الإلكتروني وبرنامج حكيم بمختلف تطبيقاته.

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وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المحاضرة، تأتي ضمن أطر التعاون والتنسيق ما بين كلية الأميرة منى للتمريض وشركة الحوسبة الصحية ممثلة في ذراعها التعليمي "أكاديمية حكيم "، للمساهمة في بناء قدرات طالبات التمريض وتدريبهن على كيفية استخدام برنامج حكيم عند التحاقهن في مختلف المنشآت الصحية التابعة للخدمات الطبية الملكية التي تطبق البرنامج.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش حسب البيان، أن "الحوسبة الصحية" وضعت منذ تأسيسها في عام 2008، نصب عينيها الارتقاء بقطاع الرعاية الصحيّة وتعزيز جودة وكفاءة القطاع الصحي والخدمات الصحيّة المقدمة للمواطنين الأردنيين، بالاعتماد على التكنولوجيا لتوفير حلول تقنية فاعلة، وذلك من خلال العديد من الخدمات والبرامج والتطبيقات التي تم إطلاقها وتطويرها بسواعد أردنية، والتي يأتي في مقدمتها برنامج حكيم البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي.



وبين أن تكرار تنظيم هذا النوع من المحاضرات التدريبية لطالبات كلية الأميرة منى للتمريض يصب في خدمة أهداف شركة الحوسبة الصحية، بحيث نسهم في الارتقاء بخبرات ومهارات هؤلاء الطالبات لينعكس بعد ذلك على أدائهن خلال عملهن في الخدمات الطبية الملكية بعد التخرج.



وأشار إلى مساعي" الحوسبة الصحية" للاستمرار في تسخير خبراتها وإمكانياتها الفنية والتقنية وتقديمها لطلبة الطب والتمريض وللعاملين في هذه القطاعات وصولاً للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء به لتوفير خدمات صحية ذات قيمة مضافة عالية للمواطنين.