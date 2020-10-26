مدير مستشفى الامير حمزة يوضح للوكيل حول خلل في اجهزة الاكسجين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير للوكيل الاخباري ان الخلل الذي حصل ليس نقص في كمية الاكسجين كما يشاع وانما هو نقص في مستوى ضغط الاكسجين .

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واوضح نصير ان انخفاض ضغط الاكسجين لا يعني النقص في الكميات المتوفرة للمرضى مشيرا الى ان الخلل تم اصلاحه مؤكدا ان هناك اجهزة وحساسات دقيقة لقياس ضغط الاكسجين في المستشفى .

ويضم مستشفى الامير حمزة عددا من اقسام الجراحة والعمليات والعيادات الخارجية وتم تحويله منذ بدء جائحة كورونا الى استقبال الحالات الخطرة والمتوسطة من المصابين .



