الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 26-10-2020 12:36 ص

مدير مستشفى الامير حمزة يوضح للوكيل حول خلل في اجهزة الاكسجين

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير للوكيل الاخباري ان الخلل الذي حصل ليس نقص في كمية الاكسجين كما يشاع وانما هو نقص في مستوى ضغط الاكسجين .

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واوضح نصير ان انخفاض ضغط الاكسجين لا يعني النقص في الكميات المتوفرة للمرضى مشيرا الى ان الخلل تم اصلاحه مؤكدا ان هناك اجهزة وحساسات دقيقة لقياس ضغط الاكسجين في المستشفى . 

 

ويضم مستشفى الامير حمزة عددا من اقسام الجراحة والعمليات والعيادات الخارجية وتم تحويله منذ بدء جائحة كورونا الى استقبال الحالات الخطرة والمتوسطة من المصابين . 


 




 

 


 

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