مدير مستشفى الامير حمزة يوضح للوكيل حول خلل في اجهزة الاكسجين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير للوكيل الاخباري ان الخلل الذي حصل ليس نقص في كمية الاكسجين كما يشاع وانما هو نقص في مستوى ضغط الاكسجين .
واوضح نصير ان انخفاض ضغط الاكسجين لا يعني النقص في الكميات المتوفرة للمرضى مشيرا الى ان الخلل تم اصلاحه مؤكدا ان هناك اجهزة وحساسات دقيقة لقياس ضغط الاكسجين في المستشفى .
ويضم مستشفى الامير حمزة عددا من اقسام الجراحة والعمليات والعيادات الخارجية وتم تحويله منذ بدء جائحة كورونا الى استقبال الحالات الخطرة والمتوسطة من المصابين .