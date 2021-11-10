مدير مكتب الملك السابق فاروق القصراوي في ذمة الله

الوكيل الإخباري - انتقل الى رحمته تعالى مدير مكتب الملك السابق فاروق احمد القصراوي زوج الفاضلة معزز دخقان.

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وكان القصراوي تقلد عدة مناصب أهمها؛ وزير الخارجية السابق والمستشار السياسي ومدير مكتب جلالة الملك عبدالله بن الحسين سابقا وعضو مجلس الأعيان سابقا و مدير المعهد الدبلوماسي سابقا.



وسفير الأردن في الأمم المتحدة المقر الأوروبي في جنيف وفي اليابان وألمانيا ودول اخرى سابقا.



والذي قضى حياته في العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية منذ منتصف ستينات القرن الماضي.



وسيشيع جثمانه الطاهر من مسجد مقبرة سحاب الى مثواه الاخير في مقبرة العائلة في سحاب.