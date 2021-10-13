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الأربعاء، 13-10-2021 11:14 م

إربد: ندوة حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

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الوكيل الاخباري - دعت ندوة حوارية نظمتها مجموعة شعلة الأردن الكشفية بمبني بلدية الشعلة في لواء بني كنانة، اليوم الأربعاء، إلى الدمج بين مضامين الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وترجمتها الى قوانين قابله للتطبيق .

واشار أمين حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور إلى أهمية الفهم السليم للفكر الذي حملته الاوراق النقاشية وخاصة تفعيل دور الشباب والمرأة في المشاركة السياسية وافساح المجال لهم للقيادة واتخاذ القرار.

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