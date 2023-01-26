الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 04:00 م

مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية ومنتدى الفكر العربي

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الوكيل الإخباري - وقعت دائرة المكتبة الوطنية، ومنتدى الفكر العربي اليوم الخميس، مذكرة تعاون، تهدف إلى تبادل المطبوعات والكتب، وأي وثائق وصور تساعد على تنمية المعارف الوثائقية بين الجانبين.

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ووقع المذكرة، وفقا لبيان صحفي صادر عن المكتبة، مديرها العام الدكتور نضال العياصرة، وعن المنتدى القائم بأعمال الأمين العام كايد هاشم.


كما تهدف المذكرة التي وقعت في مقر المنتدى، إلى تنمية التعاون القائم بين الفريقين، وتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد مختلف الأنشطة الثقافية والمهنية من أجل نشر الوعي بأهمية المكتبات من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات والعديد من الفعاليات التي تخدم القضايا الفكرية والعلمية.


وخلال حفل توقيع المذكرة التي تأتي في إطار سعي المكتبة الدائم لبناء شراكات مع المؤسسات الرسمية والخاصة لما يحقق مبدأ التعاون المشترك، قدم الدكتور العياصرة موجزا عن مهام ومسؤوليات المكتبة الوطنية ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية.


من جهته، بين هاشم أن من أهداف المنتدى دعم وتطوير أطر التعاون المشترك مع مؤسسات القطاع العام في تطبيق التشريعات المتعلقة بحفظ النتاج العلمي والثقافي الوطني والقومي والتعريف به، وإقامة العديد من الفعاليات التي تخدم القضايا الفكرية والعلمية.

 




 

 


 

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