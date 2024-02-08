مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة ومركز قلعة الكرك للاستشارات

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن الوزارة تعمل على ترجمة يوم الوفاء للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه-، والاحتفاء بالبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وتسلمه سلطاته الدستورية، ترجمة حقيقية على أرض الواقع في مختلف المحافظات.

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جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون اليوم الخميس، في المركز الثقافي الملكي، بين الوزارة ومركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، لاطلاق مشروع سوق الكرك الأسبوعي للحرف اليدوية والتراثية والصناعات الثقافية الابداعية (سوق جارة قلعة الكرك).