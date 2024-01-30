افتتاح الملتقى الأول للشعر والشعراء في البلقاء

الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، أمس ملتقى البلقاء الأول للشعر والشعراء الذي نظمه منتدى اسود البلقاء الثقافي، بمشاركة شعراء من فلسطين والعراق وسوريا، وممثلين أردنيين.

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وقال مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل، بحضور رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إن الملتقى جاء ضمن جهود الوزارة لإثراء العمل الثقافي، بالشراكة مع مختلف الجهات، لافتاً إلى أن الملتقى سيتيح في الأعوام المقبلة أكثر من جلسة ليكون هناك فرصة للمتلقي لأخذ مساحة أوسع من المادة الأدبية.

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