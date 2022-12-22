مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت والمنصة الرقمية لتطوير وريادة الأعمال

الوكيل الاخباري - وقّع رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور والرئيس التنفيذي للمنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال الدكتور معن القطامين اليوم الخميس مذكرة تفاهم للعمل بين الجانبين في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال الرقمية.



وتضمنت المذكرة، إنشاء مجتمع رقمي عالمي حاضن وممكِّن لرواد الأعمال، وتمكين الجامعات ومراكز ريادة الأعمال حول العالم من التواصل مع بعضها البعض لتطوير بيئة عمل مثمرة تصب في صالح روّاد الأعمال حول العالم.

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