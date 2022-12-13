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الثلاثاء، 13-12-2022 10:42 ص

جامعة آل البيت تدخل تصنيف يو آي جرين متريك العالمي

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الوكيل الاخباري- دخلت جامعة آل البيت في تصنيف يو آي جرين متريك، والذي جاء ضمن سعيها للوصول إلى مركز متقدم عالمياً في هذا التصنيف للعام 2022.

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وقالت الجامعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها حققت مركزاً جديداً والمرتبة 828 على المستوى العالمي وصنفت في المرتبة التاسعة محلياً، لافتة إلى أنها حصلت على أهلية التصنيف على مستوى الجامعات الأردنية.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور أن إدراج الجامعة بهذا التصنيف يأتي من ضمن اهتمامات الجامعة بالشؤون والقضايا البيئية وتطبيقاتها للوصول إلى العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل انعكاساً حقيقياً لاستراتيجية جدية في تحسين البيئة الجامعية كونها تتضمن عدة محاور يتم تطبيقها من خلال استثمار مختلف أدوات التنمية بجانب المحافظة على البيئة المحلية.


وأشار مدير مركز الجودة بالجامعة الدكتور مهند اكرم إلى أن هذا التصنيف أُطلق عام 2010 في إندونيسيا، ويُعد أحد أهمّ التصنيفات العالمية التي تقيّم اهتمام الجامعات بالقضايا المتعلّقة بالتنمية الاجتماعية والبيئة الجامعية، ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة ونشر ثقافتها والوعي بها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.


وعزا اكرم أسباب دخول التنصيف وأهمية الحصول عليه، بأن الجامعة تهتم بالطاقة المتجددة تماشيا مع رؤيتها في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، وتوفير بدائل لخفض الكلفة المتعلقة باستهلاك الكهرباء، والتغلب على أي مشكلات تتعلق بانقطاع الكهرباء باستخدام أفضل الأنظمة والبرمجيات ذات الكفاءة العالية، وتوجه الجامعة لتحديث منظومة البنية التحتية فيها.

 




 

 


 

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