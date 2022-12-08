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الخميس، 08-12-2022 02:06 م

مذكرة تفاهم بين دائرة قاضي القضاة وجامعة آل البيت

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الوكيل الإخباري - وقعت دائرة قاضي القضاة وجامعة آل البيت اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بهدف التعاون التدريبي والأكاديمي، وتوفير بيئة جاذبة لعمل الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية والأكاديمية المختلفة، والربط العملي بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل وتلبية احتياجاته بالكفاءات العلمية المؤهلة تأهيلا شرعيا عاليا.

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ووقع الاتفاقية عن الدائرة سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة معهد القضاء الشرعي الشيخ عبد الحافظ الربطة، وعن الجامعة رئيسها الدكتور هاني الضمور، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي.


وقال الربطة إن المذكرة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون الفاعل والمنظم بين الدائرة والجامعة، والإفادة من الكفاءات في الجامعة في عدة مجالات عبر تبادل الخبرات والزيارات واللقاءات العلمية، وعقد المؤتمرات والندوات والورشات في مجال القضاء الشرعي، بالإضافة إلى عقد دورات مشتركة ومتخصصة في الإصلاح الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج.


وأوضح أن المذكرة تأتي ضمن رؤية دائرة قاضي القضاة المتمثلة بتقديم خدمات قضائية شرعية متميزة للمواطنين ومتلقي الخدمة.


بدوره، أكد الضمور الدور الريادي والمتميز الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة ومعهد القضاء الشرعي في مجال تدريب وتأهيل طلبة كليات الشريعة في الجامعات والتعامل بحرفية عالية مع القضايا الأسرية، مشيرا إلى أهمية التدريب الميداني لطلبة كلية الشريعة ببرنامج الماجستير في القضاء الشرعي في المحاكم الشرعية.


يشار إلى أن دائرة قاضي القضاة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى إيجاد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية في المملكة، بهدف بناء علاقات متميزة مع الشركاء كافة في تقديم الخدمات على مختلف أنواعها.

 




 

 


 

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