ورشة حول دور مراكز الابتكار في نشر الوعي لدى الشباب بآل البيت

الوكيل الاخباري - نظم مركزا التميز للابتكار وريادة الأعمال ودراسات المرأة في جامعة آل البيت بالتعاون مع مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة والجمعية اللبنانية الفرنسية في لبنان اليوم الثلاثاء ورشة بعنوان "مراكز الابتكار ودورها في نشر الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة".



وأشاد نائب رئيس جامعة ال البيت للتخطيط والتطوير الدكتور بسام المحاسنة بالدور المهم الذي تضطلع به الجامعة في دعم الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية.

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