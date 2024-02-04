مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

الوكيل الاخباري - وقعت دائرة الإحصاءات العامة، مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني، بهدف تطوير وتنمية العلاقة التشاركية بينهما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، وإعداد الأبحاث والتقارير المتخصصة حول مختلف القطاعات.

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كما تهدف المذكرة التي وقعها عن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، وعن المنتدى المديرة التنفيذية نسرين بركات، إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المؤشرات الاقتصادية لتتبع تطور أداء الأردن في مختلف المجالات التنموية.