مذكرة تفاهم بين مجمع اللغة العربية والمكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري - وقع مجمع اللغة العربية الأردني ودائرة المكتبة الوطنية في مقر المجمع اليوم الخميس، مذكرة تفاهم.

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ووفقا لبيان صادر عن المجمع، وقع المذكرة التي تأتي في إطار التعاون المشترك بينهما، عن المجمع رئيسه الدكتور محمد عدنان البخيت وعن المكتبة مديرها العام الدكتور نضال العياصرة.



وجاء توقيع هذه الاتفاقية تجسيدا لأهداف المؤسستين في خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة، وإبرازا لدورهما في تحقيق أهدافهما، وتأكيدا لرغبتهما في التعاون واستفادة كل منهما مما لدى الآخر.



وأكد الدكتور البخيت خلال حفل التوقيع، أن المجمع مهتم بموضوع التاريخ والتوثيق، وان المكتبة الوطنية هي من أهم الشركاء لتواجد الخبرات والكفاءات القادرة على حفظ وأرشفة ومعالجة الوثائق لمئات السنين.



من جهته، عبر الدكتور العياصرة عن اعتزازه وفخره بالشراكة التي تهدف الى حفظ الموروث الوطني.



وفي ختام حفل التوقيع تبادل الطرفان الدروع التكريمية.